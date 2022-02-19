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Gündem Meteoroloji'den onlarca ile kritik uyarı: 3 günlük kuvvetli yağış geliyor!
Gündem

Meteoroloji'den onlarca ile kritik uyarı: 3 günlük kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji, yeni hafta için hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi günü İstanbul dahil 32 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 01:08:00 -
Meteoroloji'den onlarca ile kritik uyarı: 3 günlük kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, yeni haftanın ilk üç gününde yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Pazartesi günü 32 ilde yağış

Pazartesi günü Türkiye'nin batısı yağmura teslim olacak. Buna göre; İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Düzce, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Salı günü 66 ilde sağanak yağış

Salı günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri hariç Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Van, Muş, Iğdır, Kars, Ardahan'da da kar yağışı hakim olacak.

Çarşamba günü 63 ilde yağmur

Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü hariç Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta sağanak yağış bekleniyor.

 

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