Meteorolojiden o illere uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Riza ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.27 Ağustos 2019 Salı 15:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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