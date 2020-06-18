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Ekonomi

Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:20:01 -
Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün görülecek gök gürültülü sağanakların, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova) ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Amasya, Tokat ve Çorum) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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