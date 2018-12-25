Meteorolojiden Marmara ve Ege uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalar gerekmektedir."

Kar ve sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yoğun kar, Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars'ta kuvvetli ve yoğun kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aynı tarihlerde Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman'da çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta çok kuvvetli olması beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.