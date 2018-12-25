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Meteorolojiden Marmara ve Ege uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi'nde don olayı beklendiği belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

25 Aralık 2018 Salı 15:54
Meteorolojiden Marmara ve Ege uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalar gerekmektedir."

Kar ve sağanak uyarısı   

Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yoğun kar, Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars'ta kuvvetli ve yoğun kar yağışı görülmesi bekleniyor.     

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aynı tarihlerde Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman'da çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar görüleceği tahmin ediliyor.      

Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta çok kuvvetli olması beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.     

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:54
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Mardin
  9. Kahramanmaraş
  10. Kars
  11. Hatay
  12. Gaziantep
  13. Erzurum
  14. Erzincan
  15. Diyarbakır
  16. Bitlis
  17. Bingöl
  18. Ağrı
  19. Adıyaman
  20. Marmara
  21. Kar
  22. Meteoroloji
  23. Ege Bölgesi
  24. sağanak
  25. genel müdürlüğü

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