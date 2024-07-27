Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta önümüzdeki 1 haftanın hava durumuna ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Tekin, bugün iç ve kuzey kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, özellikle Karadeniz bölge genelinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin ettiklerini, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağını kaydetti. Tekin, "Burada yer yer 100 kilogramı aşan yağışları görebiliriz. Buradaki vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Pazar günü bu yağışlı sistem ülkemizin kuzeydoğu kesimlerine çekilecek. Yeni haftada ise ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde daha dar alanda, hafif orta kuvvetli yağışları göreceğiz" diye konuştu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Tekin, Ankara'da pazar ve pazartesi günü yağış olmayacağını, hava sıcaklığının 29 ile 31 derece arasında olacağını kaydetti. Tekin, İstanbul'da bugün akşam saatlerinde yağışın terk edeceğini, pazar ve pazartesi günü İstanbul'da az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını belirterek, "Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ile 33 derece arasında olacak. İzmir'e baktığımızda ise 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava açık, kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli, sıcak saatte zaman hızını 60 kilometre/saate çıkaracak. Hava sıcaklığı ise 36 ile 38 derece arasında olacak" dedi.



'SU BASKINLARININ SIKLIĞI ARTTI'

Tekin, yaz yağışlarını ülke genelinde gördüklerine işaret ederek, "Temmuz ayında genellikle Karadeniz bölge genelinde sellere şahit oluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de bu sel gibi afatları görmek mümkün; fakat günümüzde bu kuvvetli yağışların, sellerin, su baskınlarının şiddeti daha fazla arttı, sıklığı daha fazla arttı. Bunu da iklim değişikliğine bağlamak mümkün olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıllara nazaran karbon salınımının, karbon ayak izinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu da hava sıcaklığının ortalamalarını daha üste çıkarıyor. Bu sebeple de kısa sürede dar alanda fazla miktar bırakan, maalesef olumsuzluğa etki eden yağışları bize getiriyor. Maalesef bu da bizim can ve mal kaybımıza sebep olabiliyor" dedi.

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