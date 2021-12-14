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Yaşam Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü , Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 16:34:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçelerinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlardan ötürü ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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