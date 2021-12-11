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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 12:46:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, pazar sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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