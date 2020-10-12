  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:38:48 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi
Medya

Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi

ABD merkezli FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli, PKK'nın yaktığı orman yangınlarını devlete yükledi. Devletin ormanları rant için yaktığı şek..
Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay