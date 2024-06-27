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Yerel Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı
Yerel

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 09:11:00 -
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Rüzgârın, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)
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