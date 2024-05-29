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Yerel Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı!
Yerel

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 09:02:00 -
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı!

Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkâri çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)
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