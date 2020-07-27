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Aktüel

Meteorolojiden "kuvvetli rüzgar" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:52:10 -
Meteorolojiden "kuvvetli rüzgar" uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (36-61kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (62-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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