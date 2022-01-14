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Gündem Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:54:00 -
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ayrıca rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesiyle tipi, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) halinde esmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı.

Ege ve Akdeniz için zirai don uyarısı

Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

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