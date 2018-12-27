Meteorolojiden kritik uyarılar! Kar, don, yağmur...

Marmara bölgesinin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmininde bulunan MGM, Ege bölgesinin iç kesimlerinde ise buzlanma ve don yaşanabileceği bilgisini aktardı. Akdeniz bölgesinde genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İşte, bölgelerden hava durumu bilgileri;

Günün hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sakarya, Ordu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Diyarbakır'da kuvvetli yağmur, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Yağışların; Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

Ege bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Az bulutlu

Akdeniz bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İç Anadolu bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ESKİŞEHIR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar; iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

Orta ve doğu karadeniz bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, -1°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Doğu anadolu bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun olmak üzere genellikle kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

IĞDIR °C, 4°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

Güneydoğu anadolu bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DiYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı