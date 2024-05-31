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Gündem Meteorolojiden kritik uyarı! Sakın bu saatler arasında dışarı çıkmayın...
Gündem

Meteorolojiden kritik uyarı! Sakın bu saatler arasında dışarı çıkmayın...

Yeniakit Publisher
2024-05-31 18:38:00 -
Meteorolojiden kritik uyarı! Sakın bu saatler arasında dışarı çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda saat 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması istendi.

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir." denilen açıklama şöyle devam etti:

"Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı ve hafta ortasına kadar bölgemizde 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının Kırıkkale'de 30-34, Çankırı'da 30-34, Bolu'da 29-32, Karabük'de 29-32, Düzce'de 32-36, Zonguldak'da 26-27 ve Bartın'da 31-34 derece aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Sıcaklıkların 31 Mayıs 2024 16.40 – 5 Haziran 2024 23.59 tarihleri arasında geçerli olması bekleniyor.
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