Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan son verilere göre 27 Ağustos Salı günü 11 ilde sağanak yağış bekleniyor27 Ağustos 2019 Salı 01:00
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.
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