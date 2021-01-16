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Aktüel Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini, kar kalınlığının ise 20-40 cm arasında olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 12:42:00 -
Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre neredeyse yurt genelinin tamamında yağış bekleniyor. Yapılan kar yağışı uyarıları sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul başta olmak üzere Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş’ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle;

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6 

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

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