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Aktüel Meteorolojiden kritik sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kritik sağanak uyarısı

Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:15:00 -
Meteorolojiden kritik sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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