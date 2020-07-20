Meteorolojiden kritik fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi. Fırtınanın etkisini akşam saatlerine kadar sürdüreceği öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.