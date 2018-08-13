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Meteoroloji'den Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerine sağanak yağış bekleniyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:45
Meteoroloji'den Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında ve Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:45
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. METEOROLOJİ
  12. HAVA DURUMU
  13. YAĞIŞ
  14. SAĞANAK
  15. KARADENİZ

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