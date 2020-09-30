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Yerel Meteoroloji'den Karadeniz illerine uyarı
Yerel

Meteoroloji'den Karadeniz illerine uyarı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:12:00 -
Meteoroloji'den Karadeniz illerine uyarı

Doğu Karadeniz’de bugün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, aynı zamanda sağanak yağışın etkili olacağı da öngörülüyor.

Meteoroloji 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’de parçalı çok bulutlu sağanak yağış etkili olacak. Aynı zamanda Giresun çevreleri sabah saatlerinden itibaren yağışa teslim olacak.

Ayrıca sahil kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının yanında, aynı zamanda rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli esmesi de bekleniyor.

Bölgede, gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde:

Bayburt’ta 25, Trabzon’da 27, Artvin, Rize ve Gümüşhane’de 28, Giresun’da 24 derece olması öngörülüyor.

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