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Yaşam Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul’a kar yağacak mı?
Yaşam

Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul’a kar yağacak mı?

Ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için de açıklamalarda bulundu ve “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusuna cevap verdi. MGM, hangi illerde kar yağacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:50:00 -
Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul’a kar yağacak mı?

Yakın zamanda İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Sorularına Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından cevap verildi. Meteoroloji, bu sene kar yağacak illeri açıkladı. Peki kar yağacak iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller var mı?

MGM’nin yaptığı son açıklamalara göre Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kar kapıda

Yağış alan kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kar beklenen iller arasında İstanbul bulunmuyor.

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