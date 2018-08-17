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Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı!

Meteoroloji bugün İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.

17 Ağustos 2018 Cuma 08:08
Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı!

Görülen son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerinde göre;  İstanbul'un Anadolu Yakasında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelen muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 08:08
  1. İstanbul
  2. uyarı
  3. yağmur

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