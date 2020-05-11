  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam

Meteorolojiden İstanbullulara sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:26:00 -
Meteorolojiden İstanbullulara sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ülke genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiği bildirildi.

İstanbul’da da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmediği belirtildi. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve İstanbul’da da 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı