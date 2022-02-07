Meteorolojiden İstanbul'a uyarı: Kuvvetli geliyor

Yeni Akit/Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da etkili olacak kuvvetli yağış uyarısıyla ani sel, su baskını ve yüksek kesimlerde buzlanma olabileceğini duyurdu.



Meteoroloji genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, “İstanbul'da beklenen yağışların 07.02.2022 Pazartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/ metrekare) olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların 08.02.2022 Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerler) karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve 09.02.2022 Çarsamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.