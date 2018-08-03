THY - Konya
0553 313 94 23

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeye göre İstanbul'da bugün parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. İstanbul'da yarın da yağış beklenirken, pazar günü ise havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:54
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çanakkale’nin kuzeyi, Balıkesir’in kuzey ve doğusu, Kütahya, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay’ın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin’in güneyi ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg’m2), Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa.)eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:54
  1. Osmaniye
  2. Ardahan
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Rize
  7. Ordu
  8. Kütahya
  9. Kars
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Hatay
  13. Giresun
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Çanakkale
  17. Bursa
  18. Balıkesir
  19. Artvin
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Adana
  23. METEOROLOJİ
  24. HAVA DURUMU
  25. MARMARA
  26. YAĞIŞ
  27. SICAKLIK
  28. İSTANBU

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün talimatıyla CHP'ye üye olmuş!
    1. FETÖ'nün talimatıyla CHP'ye üye olmuş!
    2. 15 yıldır işe gitmeyip maaş alan memur..
    3. Kayıp olup da hayatta olup olmadığı..
    4. Küresel eşkıyaya boyun eğmeyiz!
    5. Bedel ödeyenler bedel istiyor
    6. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: K. Kore..
    7. Adalar sokaklarında elektrikli fayton..
    8. Koruyucu aile kapsamında himayeye..
    9. Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması:..
    10. Korkma titre! 6 SİHA daha geldi
    11. 4 partiden ABD’ye ortak tepki
    12. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    13. Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi?
    14. Beşiktaş'ın yeni gözdesi Larin
    15. Dinden çıkmayı gerektiren sözleri..
    16. Bedelli askerlikte başvurulara ne..
    17. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu..
    18. Batılı ordularda bile tabur imamı..
    19. "Kızıma gösterilen ilginin sebebi..
    20. Büyükşehir’den Mudanya’ya dev yatırım
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!