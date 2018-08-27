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Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte yarın milyonlarca kişi işbaşı yapacak. Kurban bayramı tatili Türkiye genelinde sıcak geçti. Fakat gelen son bilgilere göre meteoroloji pazartesi gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere birçok yerde sağanak yağış bekliyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:54
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yağışlı hava da etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini pazartesi gününden itibaren sağanak yağışa bırakacak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. 

Pazartesi gününden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü bu iki bölgeyi terk edecek sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakacak. Çarşamba günü ise Karadeniz'de yoğun sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'yi terk eden sağanak yağış Karadeniz'de etkili olacak. 

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYINLANAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

18-08/27/1.Jpeg

18-08/27/2.Jpeg

18-08/27/3.Jpeg

18-08/27/4.Jpeg

18-08/27/5.Jpeg

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:54
  1. İstanbul
  2. bayram
  3. meteoroloji
  4. istanbul
  5. sağanak

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