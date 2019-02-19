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Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi! Hafta sonu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu hafta sonu, İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği öğrenildi.

19 Şubat 2019 Salı 15:10
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi! Hafta sonu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak.

Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek. Cuma günü yağmur başlıyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesigünü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesilecek.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:10
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Kar yağışı
  3. İstanbul'a kar müjdesi
  4. Hava durumu

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