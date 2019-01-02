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Meteorolojiden İstanbul uyarısı: Cumaya dikkat!

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre,İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:20
Meteorolojiden İstanbul uyarısı: Cumaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye'nin yarın Orta Akdeniz ve Ege üzerinden gelen derin bir alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği açıkladı.

Uçar'ın verdiği bilgiye göre; yeni sistemle birlikte önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ile batı kesimlerinde başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Yarın güney ve batı kesimleri ile zamanla iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da cumaya dikkat

Yağmurla başlayacak yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısında kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul'da aralıklarla görülecek karın hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 cm, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor. Rüzgârın, perşembe günü akşamdan cuma öğleye kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara'da kar yağışı bekleniyor

 Ahmet Uçar, Ankara'nın da perşembe günü akşam ve cuma sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtti. Ankara'da cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:20
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar
  4. istanbul kar yağışı
  5. istanbula ne zaman kar yağacak

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