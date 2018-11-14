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Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları yarın başlaması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:13
Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasında değişkenlik göstermesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:13
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. İstanbul
  3. Sağanak yağış
  4. yağmur
  5. hava durumu

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