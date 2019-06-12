Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı! 2 saat boyunca...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak vatandaşları bilgilendirdi.12 Haziran 2019 Çarşamba 14:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denildi.
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