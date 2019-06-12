Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı! 2 saat boyunca... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak vatandaşları bilgilendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denildi.

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