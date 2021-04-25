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Yaşam Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 11:17:00 -
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Tekirdağ, İstanbul ve bölgenin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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