Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı! Geliyor

Dün İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış görülmüştü. İstanbul için meteorolojiden bir uyarı daha geldi. Yapılan uyarıda sağanak yağış geçişlerinin görüleceği ve kent genelinde vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre İstanbul'da bugün saat 09:00'dan sonra başlayacak yağış akşam mesai bitimi olan 18:00'e kadar sürecek. Bugün sıcaklık 30 derece dolaylarında olacak. Havanın yer yer çok bulutlu ve aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

5 İLE DAHA UYARI

Meteoroloji'den 5 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle ilgili yapılan uyarıda; şiddetli sağanak yağış beklendiği bilgisi verilip vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya davet edildi.