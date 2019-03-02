0553 313 94 23

Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Artvin'in yüksek yerleri ve doğusu ile Ardahan'da yoğun kar beklendiği belirtildi

02 Mart 2019 Cumartesi 01:06
Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Karadeniz, Sakarya, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Ardahan çevreleri ile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

AA'nın haberine göre genellikle yağmur ve sağanak, Batı ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinden itibaren 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre),Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklarla etkili olacak kar yağışlarının oluşturabileceği buzlanma ile don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

İç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 01:06
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Ardahan
  4. Sakarya
  5. Hatay
  6. Gaziantep
  7. Erzincan
  8. Çankırı
  9. Adana
  10. Meteoroloji
  11. GÜNCEL Haberleri
  12. kar yağışları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD bunu da yaptı! Venezuela askerlerini satın almak için bakın kaç dolar vaadettiler!
    1. ABD bunu da yaptı! Venezuela..
    2. Trump, "Otto Warmbier" konusunda..
    3. İzmir Menemen’deki rüşvet..
    4. Bakan Soylu açıkladı! İşte dağlarda..
    5. Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu
    6. Dünya devleri piyasaya kripto para..
    7. ABD'den PKK açıklaması: Listede..
    8. Buteflika karşıtı gösteride 56'sı..
    9. Lucescu'dan flaş 'Beşiktaş'..
    10. Meteoroloji'den iki il için kritik..
    11. Şehirden köyüne döndü, çiftlik sahibi..
    12. Barcelona'nın yıldız ismi Cimbom'da!..
    13. Erdoğan'ı koruyan özel harekat..
    14. Rusya duyurdu: Bölgeye 15 otobüs..
    15. ABD'den terör örgütü PKK açıklaması
    16. Ali Kaya, “Talip olduğumuz görevin..
    17. Alaplı’da su fiyat tarifesi tepkisi
    18. YTB'den 11. İnsan Hakları Eğitim..
    19. Borussia Dortmund şampiyonluk..
    20. Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı..
    21. Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'dan..
    22. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    23. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    24. Yüksekovalı vatandaşların su çilesi
    25. Kral Abdullah'tan 'Keşmir' çağrısı
    26. TEM’de tankere çarpan kamyonda sıkışan..
    27. Bakan Soylu, gençlerle türkü söyledi
    28. ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava..
    29. Tebrizli taraftarlardan "Karabağ..
    30. İsmail Erdem: “Sivil toplum..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur