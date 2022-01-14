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Gündem Meteoroloji'den hafta sonu için yağmur ve kar uyarısı!
Gündem

Meteoroloji'den hafta sonu için yağmur ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre hafta sonu yağışlar devam edecek. Kar ve yağmur birçok şehri etkilemeyi sürdürecek. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2022-01-14 11:50:00 -
Meteoroloji'den hafta sonu için yağmur ve kar uyarısı!

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul’da yağmur, Ankara’da ise kar bekleniyor. İzmir’de parçalı bulutlu bir hava hafta sonuna hakim olurken, güney kıyılarımızda güneşli günler bekleniyor.

Yağmur ve kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari’nin yükseklerinde ve Van’ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

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