0553 313 94 23

Meteoroloji'den güzel haber! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Türkiye'nin güney kesimlerinde yağmur etkili olurken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

05 Mart 2019 Salı 06:32
Meteoroloji'den güzel haber! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Konya, Karaman ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın Doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 3°C, 13°C
Az bulutlu

ANKARA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve ve gece saatlerinde il geneli, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 13°C
Parçalı az bulutlu

TRABZON 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

MUŞ -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 06:32
  1. Karaman
  2. Niğde
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Erzurum
  6. Ağrı
  7. hava durumu
  8. meteoroloji son dakika
  9. hava durumu son dakika
  10. güncel hava durumu
  11. son dakika
  12. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halı saha tartışmasında 14 öğretmen gözaltına alınmıştı... Savcı o sözü duyunca
    1. Halı saha tartışmasında 14 öğretmen..
    2. ABD, Türkiye'yi o programından..
    3. Meteoroloji'den güzel haber!..
    4. Erdoğan görür görmez hemen otobüsü..
    5. Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar..
    6. Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa..
    7. "Bu faiz oranları kalıcı olamaz"
    8. Marmara'da deprem... İstanbul da..
    9. İlk kez bu kadar köşeye sıkıştı.....
    10. Gerginlik yaşanmış böyle..
    11. Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne..
    12. Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne..
    13. Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman..
    14. Hıçkırık nedir, neden uzun sürer?..
    15. Hırsızlık için girdikleri evde 2..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğl: ”Bizim..
    17. Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti
    18. Uzmanlardan ailelere 'K-POP' uyarısı!..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye..
    20. Tabanca ile oynarken yanlışlıkla..
    21. Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama: YPG..
    22. Marmara'da deprem! İstanbul da sallandı
    23. Cezayir'de iki milletvekili..
    24. Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan..
    25. ABD Kongresinde Müslüman temsilci..
    26. Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde..
    27. Akrabasının üzerine düştüğü 11 aylık..
    28. Arnavutluk'ta Medya Akademisine..
    29. Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
    30. 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...
    Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...
    Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır!
    Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır!