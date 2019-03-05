Meteoroloji'den güzel haber! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Türkiye'nin güney kesimlerinde yağmur etkili olurken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor05 Mart 2019 Salı 06:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Konya, Karaman ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın Doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL 3°C, 13°C
Az bulutlu
ANKARA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve ve gece saatlerinde il geneli, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 13°C
Parçalı az bulutlu
TRABZON 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
MUŞ -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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