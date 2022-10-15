Meteorolojiden fırtına uyarısı
Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına ikazında bulunuldu.
Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.