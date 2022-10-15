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Aktüel Meteorolojiden fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına ikazında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 20:18:00 -
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

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