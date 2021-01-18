  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'e 'zirai don' uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'e 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde 3 gün sürmesi beklenen zirai don uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 19:43:00 -
Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'e 'zirai don' uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam itibarıyla başlaması beklenen zirai don olayının 3 gün sürmesi bekleniyor.

4 ilde zirai don uyarısı

Zirai don olayının tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Bursa, Eskişehir, Kütahya ile Bilecik'te orta şiddette, bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli derecede görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere bölgedeki vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp'a beklemediği darbe! 250 milyon nüfuslu ülkede Türkiye çılgınlığı
Teknoloji

WhatsApp'a beklemediği darbe! 250 milyon nüfuslu ülkede Türkiye çılgınlığı

WhatsApp'ın kişisel mahremiyetin korunmasına yönelik oluşturduğu endişe sonrası, 250 milyon nüfuslu Endonezya'da Türkiye çılgınlığı başladı...
'Milli içkimiz rakı, Evlilik dışı ilişkiler normal' İşte Türkiye’yi yönetmeye talip olan Ali Babacan’ın kadroları
Gündem

'Milli içkimiz rakı, Evlilik dışı ilişkiler normal' İşte Türkiye’yi yönetmeye talip olan Ali Babacan’ın kadroları

Siyaset sahnesinden silindikten sonra Türkiye'yi yönetmeye talip olan ve DEVA PArtisi'ni kurarak siyaset dünyasına atılan Ali Babacan'ın yen..
Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor
Medya

Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor

Diriliş Ertuğrul performansı ile namı dünyaya yayılan Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer alacağı Barbaros dizisiyle ilgili merakla bekle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay