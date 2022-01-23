  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteorolojiden dört il için kritik çığ uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden dört il için kritik çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 12:37:00 -
Meteorolojiden dört il için kritik çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bazı çevrelerde belli aralıklarla karlı olacak.

Bitlis ile Muş çevrelerinde gece yoğun kar, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, yüksek kesimlerde kuvvetli esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay