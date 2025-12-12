  • İSTANBUL
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 8 kuvvetine ulaşacak
Yaşam

Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 8 kuvvetine ulaşacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 8 kuvvetine ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir fırtına uyarısı yayımladı. Tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgar, bölgenin batı ve kuzeybatısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde ise fırtınanın yönünün güneybatıdan olacağı belirtilerek, yaşanabilecek ulaşım aksamalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle bölge sakinlerini uyardı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusunda da güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

