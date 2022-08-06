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Gündem Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli sağanak uyarısı! Saat verdi
Gündem

Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli sağanak uyarısı! Saat verdi

İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 23:45:00 -
Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli sağanak uyarısı! Saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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