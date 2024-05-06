Meteorolojiden çiftçilere "zirai don" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç kesimlerde beklenen zirai don hadisesine karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Buna bağlı olarak Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 6 Mayıs 2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 Mayıs 2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor." (İLKHA)

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