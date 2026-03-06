Meteorolojiden kar uyarısı! Saat verdiler!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümü için sağanak ve kar uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 3-5 derece düşeceği belirtilirken, çığ tehlikesi ve buzlanmaya karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK AZALACAK Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR UYARISI Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı./ kaynak: haber7
