IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve kayıt dışı finans hareketleriyle mücadele kapsamında 15 Mart itibarıyla devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 400 bin TL üzerindeki transferlerde en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu hale getirilirken, tutarın büyüklüğüne göre ek belge ve beyan formu şartı aranacak. Açıklama kısmı boş bırakılan veya yetersiz görülen yüksek tutarlı işlemler, bankalar tarafından onaylanmayarak durdurulabilecek.