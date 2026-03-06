  • İSTANBUL
IBAN'la para gönderenler dikkat: 15 Mart'ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

IBAN'la para gönderenler dikkat: 15 Mart'ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve kayıt dışı finans hareketleriyle mücadele kapsamında 15 Mart itibarıyla devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 400 bin TL üzerindeki transferlerde en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu hale getirilirken, tutarın büyüklüğüne göre ek belge ve beyan formu şartı aranacak. Açıklama kısmı boş bırakılan veya yetersiz görülen yüksek tutarlı işlemler, bankalar tarafından onaylanmayarak durdurulabilecek.

#1
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), özellikle yüksek tutarlı dijital para transferlerini daha sıkı izlemek amacıyla önemli değişikliklere gidiyor. Düzenleme; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden yapılan işlemleri kapsayacak...

#2
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Amaç, sistem üzerinden geçen yüksek montanlı para akışlarının daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi. Böylece kara para aklama, yasa dışı bahis ve kayıt dışı finans hareketlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor...

#3
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

İlk etapta 200 bin TL olarak duyurulan günlük açıklama zorunluluğu limiti, yapılan etki analizlerinin ardından 400 bin TL’ye çıkarıldı...

#4
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Yeni sistemle birlikte: *Gün içinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamda 400 bin TL’yi aşan transferlerde *İşlem yapan kişinin en az 20 karakterlik açıklama yazması gerekecek. *Açıklama kısmı boş bırakılan ya da yetersiz görülen işlemlere onay verilmeyebilecek.

#5
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

*Gayrimenkul alımı *Araç alımı *Borç ödeme *Bağış *Sigorta ve sağlık harcamaları *Kripto varlık işlemleri *Şans oyunu ödemeleri *Danışmanlık hizmetleri “Diğer” veya “bireysel ödeme” şeklinde işaretlenen transferlerde ise ek açıklama talep edilebilecek. Böylece işlemlerin analiz edilmesi ve şüpheli hareketlerin tespiti kolaylaşacak...

#6
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

400 bin TL üzerindeki işlemler için açıklama zorunluluğu gelirken, daha yüksek tutarlı transferlerde ilave yükümlülükler uygulanacak: *2 milyon TL – 20 milyon TL arası transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. *20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması gerekecek.

#7
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

*Yetkililer, açıklamanın yetersiz bulunması halinde transferin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebileceğini belirtiyor. Yeni uygulamanın 15 Mart’ta yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenleme sadece dijital kanalları değil, ATM üzerinden yapılan para transferlerini de kapsayacak... Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre düzenlemenin temel hedefi, yüksek tutarlı para akışlarının sistem üzerinde iz bırakmasını sağlamak.

#8
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Son dönemde bazı kişilerin banka hesaplarını belli bir ücret karşılığında üçüncü kişilere kullandırması nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Yeni sistemle birlikte yüksek tutarlı ve olağan dışı işlemlerde erken uyarı mekanizması devreye girmiş olacak. “Kiralık banka hesabı” yöntemiyle hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

#9
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Türk Ceza Kanunu kapsamında; *Dolandırıcılık *Yasa dışı bahis *Kara para aklama gibi suçlara aracılık edilmesi halinde hesap sahibi “haberim yoktu” savunması yapsa bile adli soruşturma geçirebilir. Bu tür durumlarda: *Hesaplara bloke konulabilir *Savcılık soruşturması başlatılabilir *Hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanabilir *Bankalar tarafından kara listeye alınma riski oluşabilir *Uzmanlar, IBAN bilgilerinin kontrolsüz paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

#10
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Bir ürün ya da hizmet satın alırken ödemenin mutlaka resmi ve kayıtlı hesaba yapılması gerekiyor. Fatura kesen firma ile ödeme yapılan hesap sahibinin aynı olması büyük önem taşıyor.Ayrıca ödeme yapılırken açıklama kısmına satın alınan ürün ya da hizmetin net biçimde yazılması öneriliyor.

#11
Foto - IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Örneğin “X marka telefon bedeli” gibi açık ifadeler, ileride doğabilecek hukuki ihtilaflarda önemli delil niteliği taşıyabiliyor.Yeni sistemle birlikte tüketicilerin işlemlerini daha şeffaf ve belgeli şekilde yapmaları, olası mağduriyetlerin önüne geçecek.

