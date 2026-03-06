IBAN’la para gönderenler dikkat: 15 Mart’ta başlıyor, şartı sağlamayanın işlemi iptal

Bir ürün ya da hizmet satın alırken ödemenin mutlaka resmi ve kayıtlı hesaba yapılması gerekiyor. Fatura kesen firma ile ödeme yapılan hesap sahibinin aynı olması büyük önem taşıyor.Ayrıca ödeme yapılırken açıklama kısmına satın alınan ürün ya da hizmetin net biçimde yazılması öneriliyor.