Spor
14
Yeniakit Publisher
Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı
Giriş Tarihi:

Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

Transfermarkt, Süper Lig’de piyasa değerlerini güncelledi. Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu değişirken, listede büyük patlama yaşayan futbolcular oldu.

#1
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

1. Victor Oismhen - 75 milyon euro

#2
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

2. Matteo Guendouzi - 28 milyon euro

#3
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

3. Barış Alper Yılmaz - 26 milyon euro Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu oldu.

#4
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

4. Orkun Kökçü - 25 milyon euro

#5
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

5. Wilfried Singo - 25 milyon euro

#6
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

6. Noa Lang - 25 milyon euro

#7
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

7. Kerem Aktürkoğlu - 22 milyon euro

#8
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

8. Gabriel Sara - 22 milyon euro

#9
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

9. Leroy Sane - 22 milyon euro

#10
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

18 milyon euro olan futbolcular 10. Edson Alvarez 11. Jayden Oosterwolde 12. Dorgeles Nene 13. Sidiki Cherif (+11 değer kazandı) 14. Emmanuel Agbadou 15. Yunus Akgün 16. Davinson Sánchez

#11
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

17. Christ Inao Oulai - 17 milyon euro +9 değer kazandı.

#12
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

15 milyon euro olan futbolcular 18. Marco Asensio 19. İsmail Yüksek 20. Hyeon-gyu Oh (+8 değer kazandı) 21. El Bilal Toure 22. Sacha Boey 23. Uğurcan Çakır

#13
Foto - Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı

24. Yaser Asprilla - 14 milyon euro

