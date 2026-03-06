Süper Lig’in en değerli yerli futbolcusu açıklandı
Transfermarkt, Süper Lig’de piyasa değerlerini güncelledi. Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu değişirken, listede büyük patlama yaşayan futbolcular oldu.
1. Victor Oismhen - 75 milyon euro
2. Matteo Guendouzi - 28 milyon euro
3. Barış Alper Yılmaz - 26 milyon euro Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu oldu.
4. Orkun Kökçü - 25 milyon euro
5. Wilfried Singo - 25 milyon euro
6. Noa Lang - 25 milyon euro
7. Kerem Aktürkoğlu - 22 milyon euro
8. Gabriel Sara - 22 milyon euro
9. Leroy Sane - 22 milyon euro
18 milyon euro olan futbolcular 10. Edson Alvarez 11. Jayden Oosterwolde 12. Dorgeles Nene 13. Sidiki Cherif (+11 değer kazandı) 14. Emmanuel Agbadou 15. Yunus Akgün 16. Davinson Sánchez
17. Christ Inao Oulai - 17 milyon euro +9 değer kazandı.
15 milyon euro olan futbolcular 18. Marco Asensio 19. İsmail Yüksek 20. Hyeon-gyu Oh (+8 değer kazandı) 21. El Bilal Toure 22. Sacha Boey 23. Uğurcan Çakır
24. Yaser Asprilla - 14 milyon euro
