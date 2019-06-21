Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 14.00 ile 16.00 saatleri arasında yüzünü gösterecek yağışa karşı vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda ikaz edildi. Açıklamada ayrıca "Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre Bursa merkez ve doğusunda önümüzdeki iki saat süresince meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.