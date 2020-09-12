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Aktüel Meteorolojiden Bolu için sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden Bolu için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:22:23 -
Meteorolojiden Bolu için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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