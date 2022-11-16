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Gündem Meteorolojiden bölge illeri için kar yağışı uyarısı
Gündem

Meteorolojiden bölge illeri için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu

Yeniakit Publisher
2022-11-16 08:49:00 -
Meteorolojiden bölge illeri için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneybatısında başlayan yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde görülmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Bitlis’te 6, Muş’ta 8, Van ve Hakkâri’de 9 derece olması beklenmektedir” denildi.

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