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Aktüel Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu uyarı
Aktüel

Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir il için turuncu, 13 il için ise sarı kodlu "sağanak" yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:01:00 -
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ocak 2021 günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji, Kıyı Ege ve Karadeniz bölgelerinde bulunan bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunurken, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olacağını belirtti.

Bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop ile Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla için sarı kodlu sağanak uyarısında bulundu. Antalya için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Antalya'da turuncu alarm verildi

Antalya'da yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-75 Kg/m2), Merkez ilçeleri ve batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara önemli uyarı

Meteoroloji, sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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