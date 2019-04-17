Meteorolojiden Bingöl ve Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bingöl veElazığ’ın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın aralıklarla yağmurlu ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. YağışlarınBingöl ile Elazığ’ın doğusunda zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir.Gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken gündüz sıcaklıklarının 4-5derece düşmesi beklenmektedir.Rüzgarların güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Yağışlar nedeniyle ani su basması ve sel gibi konulara karşı dikkatli olunmasını isteyen merkez, Malatya’nın yüksek kesimlerinde hafif zirai don beklendiğini bildirdi.

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