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Gündem Meteoroloji'den bazı illere fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den bazı illere fırtına uyarısı

Meteoroloji'den verilen son tahminlere göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 02:52:00 -
Meteoroloji'den bazı illere fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden verilen son bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ağaç devrilmesi, çatı uçması, direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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